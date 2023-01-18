Отдаленные больницы Свердловской области ежегодно будут пополнять более 100 врачей

Программу разработал Минздрав Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ежегодно начнут привлекать более 100 врачей в отдаленные больницы региона. Специалистов начнут по новой программе, которую в свердловском Минздраве разработали по поручению губернатора области Евгения Куйвашева. Как считают в органе, это увеличит количество медиков в больницах региона.

- Руководители больниц анализируют штат своих сотрудников и выявляют потребность в специалистах в перспективе на ближайшие годы. Данные передаются в Минздрав, где специалисты формируют план целевого набора в медвуз и медколледж, - рассказывают о новой программе в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Отдельная работа будет вестись и с подростками в отдаленных территориях. Будущих врачей начнут заранее готовить к тому, что после учебы они вернутся в родные больницы. Для этого в медучреждениях будут проводить профориентацию для школьников.

Глава региона Евгений Куйвашев уже заявлял о проблеме с нехваткой врачей в Свердловской области. Об этом он говорил во время прямой линии в декабре 2022 года.

В прошлом году впервые целевой набор прошёл в Свердловском областном медицинском колледже, в соответствии с новой программой. Поток целевиков будет поэтапно увеличиваться и составит к 2025 году 500 человек.