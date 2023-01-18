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НовостиНедвижимость18 января 2023 7:04

У жителей Нижнего Тагила осталось две недели для голосования за объекты благоустройства

Выбор можно сделать до 31 января 2023 года
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В Нижнем Тагиле выбирают объект для благоустройства

В Нижнем Тагиле выбирают объект для благоустройства

Фото: Лев ИСТОМИН

Жители Нижнего Тагила в течение двух недель, до 31 января 2023 года, могут проголосовать за объекты благоустройства, которые преобразят в 2024 году. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

В голосовании участвуют 12 общественных территорий Нижнего Тагила, включая уличное пространство у дома №11 по проспекту Строителей, парк Горького, Набережную реки Межевая Утка в Висимо-Уткинске и другие объекты.

Голосование проводится на сайте администрации Нижнего Тагила в разделе «Комфортная городская среда».