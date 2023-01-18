В Академическом пропала 12-летняя школьница с плюшевой игрушкой

Фото: ПСО «Прорыв»

В Академическом пропала 12-летняя школьница Вероника Лихачева. Девочка ушла из дома 17 января и не вернулась. На данный момент ее поисками занимаются сотрудники полиции и волонтеры. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».

На момент пропажи Вероника была одета в куртку темно - синего цвета, серые болоневые штаны, вязанную розовую шапку и сапоги черного цвета. С собой она взяла игрушку – плющевую акулу.

- Приметы: рост: 150 см, телосложение – худощавое, цвет глаз серые, цвет волос темно – русый, - уточняют в поисковом отряде.

Всем, кому что-либо известно о место нахождении Вероники, огромная просьба звонить руководителю отряда Наталии «ЛИСА» по номеру 89000440220 или в УМВД Екатеринбурга ОП № 4 по номеру 83433564204.