В Нижнем Тагиле местный житель зарезал своего соседа

Тагильчанина приговорили к девяти годам в колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 57-летний местный житель убил своего соседа. Во время совместного распития алкоголя тагильчанин нанес 62-летнему собутыльнику несколько ударов ножом. Он умер на месте. По версии следствия, мужчины поссорились.

- Потерпевший оказался в домовладении подсудимого с вполне мирной целью. Он хотел помочь соседу покосить траву триммером, так как полагал, что неубираемые соседом вовремя одуванчики отцветут, и семена перелетят на территорию его участка. Однако до кошения травы в тот роковой день дело так и не дошло, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Инцидент произошел еще в июне 2021 года. Обвиняемый сам сообщил о том, что в квартире находится труп своей знакомой. Она же передала эту информацию в полицию. При задержании, мужчина отрицал, что причастен к инциденту. Но на его руках и ноге нашли следы крови.

На начальном этапе расследования обвиняемый утверждал, что он лишь защищался от нападений соседа. По его мнению, он применял самооборону. Однако после проведения комплекса судебных экспертиз стало ясно, что убийство было умышленным.

- Кроме того, были осуществлены допросы ряда лиц, хорошо знавших злоумышленника и показавших, что он является очень конфликтной личностью, способной применять насилие в отношении даже своих близких, а также неоднократно проявлял себя как очень хитрый, изворотливый, симулирующий в невыгодных для него ситуациях и придумывающий себе различные оправдания, - отметил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

17 января Дзержинский районный суд назначил подсудимому наказание. Тагильчанина осудили на девять лет, он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.