Пассажир Кольцово заплатил штраф 9 миллионов рублей за нарушение правил провоза валюты

Прибывший из ОАЭ в аэропорт Кольцово россиянин не смог доказать законность получения валюты Фото: Александр ГЛУЗ

Житель Тюменской области заплатил штраф в девять миллионов за неправильный провоз валюты в аэропорту Кольцово. Мужчина имел при себе 300 тысяч долларов наличными.

В апреле 2021 года таможенники нашли у тюменца, прилетевшего из ОАЭ, в багаже валюту. При заполнении декларации мужчина не смог подтвердить законность происхождения этих денег.

- По правилам, действующим с 4 февраля 2020 года, при пересечении границ Евразийского экономического союза следует не только декларировать наличные на сумму свыше 100 тысяч долларов США, но и необходимо представить документы, подтверждающие их происхождение, - рассказал начальник таможенного поста аэропорт Кольцово Сергей Боровик.

Так было возбуждено уголовное дело на пассажира из Тюмени за незаконные валютные операции. Спустя полутора лет разбирательств Ленинский районный суд признал мужчину виновным. Тюменец оплатил штраф, который составляет 40% от привезенной суммы. А именно он заплатил девять миллионов рублей. После этого мужчине вернули его 300 тысяч долларов.