В Екатеринбурге женщина во время ссоры ударила ножом подругу

Обидчицей оказалась 49-летняя женщина, которая ранее проблем с законом не имела Фото: Иван ВИСЛОВ

В Екатеринбурге местная жительница ударила ножом свою подругу во время ссоры. Инцидент произошел 15 января в жилом доме в переулке Аффинажном, словесная перепалка между женщинами быстро переросла в поножовщину, в итоге 36-летнюю пострадавшую увезли в больницу.

- Потерпевшую с проникающим ранением брюшной полости госпитализировали с места происшествия бригадой скорой помощи в ГКБ № 36. Согласно медицинскому заключению, ей причинен тяжкий вред здоровью, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Обидчицей оказалась 49-летняя женщина, которая ранее проблем с законом не имела. Она во всем призналась и рассказала, что они с пострадавшей вместе выпивали.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы, - добавили в полиции.