В 2023 году в городе начнется строительство нового заведения «Вкусно – и точка» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закрывают два ресторана «Вкусно – и точка». Сегодня, 17 января, уже завершило работу заведение в ТЦ «Карнавал», а с 1 февраля закроет свои двери для гостей точка в ТЦ «Парк Хаус».

- «Вкусно – и точка» меняет географию присутствия в Екатеринбурге. В рамках оптимизации работы, компания проведет реорганизацию двух предприятий, - объяснил «КП-Екатеринбург» генеральный директор ООО «СПП» (франчайзи партнер «Вкусно - и точка») Алексей Филиппенко.

Также он добавил, что компания готовится и к новым открытиям в городе. Так, в 2023 году начнется строительство нового заведения «Вкусно – и точка» в Академическом микрорайоне. Подготовительный этап уже завершен, все разрешительные документы получены. В ближайшее время планируется уже приступить к строительным работам.

Отметим, что всего в Екатеринбурге работают 15 ресторанов «Вкусно – и точка».