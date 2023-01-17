Уральская семья победила в конкурсе новогодних игрушек

В конкурсе победила уральская семья Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Семья Хоруженко из Свердловской области стали призерами конкурса новогодних игрушек «Мастерская Деда Мороза» Музея Победы. Гран-при конкурса присудили Александру, Наталье и их 11-летнему сыну Гордею. Также призером стала 17-летняя Софья Коровякова, представившая на конкурсе игрушку «Собака-герой». Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Жюри было непросто определить победителей, так как все работы достойны призов. Поэтому победителей распределили по номинациям. В конкурсе принимали участие родители с детьми, бабушки и дедушки, учителя, студенты.

На конкурс завили больше 1 тысячи новогодних игрушек из 70 регионов России, а также из Белоруссии.