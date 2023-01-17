СвЖД снизила техногенное воздействие на окружающую среду за счет модернизации объектов тепловодоснабжения в 2022 году

Фото из архива РЖД

Объем использования водных ресурсов для производственных нужд уменьшился на 7%. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников снизились на 19%. Специалисты Центра охраны окружающей среды СвЖД осуществляют постоянный мониторинг водной и воздушной среды вблизи объектов железнодорожного транспорта (в 2022 году выполнено более 83,5 тыс. анализов).

Существенное снижение техногенного влияния на окружающую среду достигнуто за счет совершенствования систем водоочистки, перевода котельных на электропитание, а также оптимизации работы технологического оборудования.

В декабре 2022 года запущена в работу современная модульная система на территории локомотивного депо Екатеринбург-Сортировочный. Она позволяет эффективно очищать промышленные сточные воды, поступающие с объекта в городские канализационные сети. Напомним, ранее на станции была создана и успешно функционирует система очистки ливневых стоков (комплекс очистных сооружений в тепловозоремонтных цехах, а также непосредственно на водовыпусках).

Завершены пусконаладочные работы и введены в эксплуатацию очистные сооружения депо Чусовское (оборудование было смонтировано в 2021 году).

На полигоне СвЖД продолжается модернизация котельных. Электрические котлы вместо угольных в 2022 году установлены на объектах теплоснабжения на станциях Баженово и Алапаевск. Выведена из эксплуатации незадействованная в производственном процессе котельная на станции Талица.

В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» запланировано строительство новой газовой котельной взамен мазутной на станции Каменск-Уральский (это последняя на СвЖД котельная, работающая на мазуте). В настоящее время проектно-сметная документация и результаты инженерных изысканий направлены на государственную экспертизу. Завершается разработка проекта реконструкции существующей газовой котельной на станции Екатеринбург-Пассажирский. Всего, в соответствие с утвержденной экологической стратегией до 2030 года, на СвЖД планируется перевести на электропитание и газ еще 18 котельных.

Кроме того, в 2022 году на 20 объектах теплоснабжения были оптимизированы режимы работы технологического оборудования, что позволило снизить потребление топливно-энергетических ресурсов.