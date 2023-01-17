Отключение телерадиовещания планируется в 15 муниципалитетах региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Свердловской области предупредили об отключении телерадиовещания. Перерывы в трансляции будут временными и будут проводиться до 26 января.

- На телебашнях Свердловского филиала РТРС в январе проходят профилактические работы, которые требуют отключения передающего оборудования, - объяснил директор Свердловского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети Сергей Павлов.

Он также отметил, что все отключения согласованы с телерадиокомпаниями. Отключение телерадиовещания планируется в 15 муниципалитетах региона. Не будут работать такие каналы и радиостанции, как Первый канал, Россия 1, Россия 24, Матч ТВ, НТВ, 5 канал, Культура, Карусель, Рен ТВ, Спас ТВ, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, МИР, ТНТ, Муз ТВ ОТР, ТВ Центр, Радио России, Маяк и Вести ФМ.

Ознакомиться с подробной информацией о перерывах в трансляции можно на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети в разделе «Временные отключения телерадиоканалов».