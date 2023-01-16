В Екатеринбурге с коммунальщиков взыскали больше 200 тысяч рублей за травму ребенка

Коммунальщики пытались подать апелляцию, которая осталась без удовлетворения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с коммунальщиков взыскали больше 200 тысяч рублей за травму, полученную ребенком на скользком асфальте. Во время разбирательства выяснилось, что пострадавшая девочка шла в школу, поскользнулась и неудачно упала на улице Ползунова, после чего ее увезли в больницу.

- Травма оказалась серьезной, врачи поставили диагноз – перелом левого надколенника. Процесс лечения и восстановления занял более трех месяцев. Родители ребенка затратили на лечение дочери больше 20 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе Свердловского областного суда.

После инцидента мама школьницы обратилась в прокуратуру, оттуда был подан иск к администрации района, чтобы взыскать компенсацию морального вреда и расходы на лечение – всего больше 300 тысяч.

- Решением районного суда иск был удовлетворен частично. С МБУ «Орджоникидзевский дорожно-эксплуатационный участок» взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей и расходы на лечение – 20 378 рублей, - уточнили в ведомстве.

Коммунальщики пытались подать апелляцию, которая осталась без удовлетворения.