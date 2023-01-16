В Кушве местному жителю увеличили пенсию после обращения в прокуратуру

Через суд пенсионеру увеличили сумму выплат на 3,8 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кушве местный житель добился увеличения своей пенсии. Мужчина был не согласен с суммой выплат. Поэтому он обратился в местную прокуратуру.

С сентября 2021 года свердловчанину начали выплачивать страховую пенсию по старости. Однако в пенсионном фонде не учли стаж работы в компании, которая была ликвидирована еще в 2010 году. При его учете пенсия мужчины была бы больше.

- Прокурора в целях защиты прав заявителя в Кушвинский городской суд направил исковое заявление об установлении факта принадлежности справки и возложении обязанности на региональное отделение Пенсионного Фонда России произвести перерасчет размера пенсии заявителю, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд удовлетворил такие требования. Свердловчанину произвели перерасчет пенсии. Теперь каждый месяц ему обязаны выплачивать не менее 38,5 тысяч рублей. Это на 3,8 тысяч больше, чем было раньше.