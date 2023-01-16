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НовостиОбщество16 января 2023 16:32

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский рассказал о мошенниках, действующих от его имени

Неизвестные звонят уральцам и предлагают перевести деньги на съемки фильма
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Владыка рассказал о нескольких случаях, когда людей все же удалось обмануть

Владыка рассказал о нескольких случаях, когда людей все же удалось обмануть

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений предупредил своих подписчиков о том, что мошенники начали действовать от его имени и якобы собирают деньги на приезд съемочной группы или создание фильма.

- Друзья, важное сообщение! Если вам звонят с неизвестного номера и от имени митрополита Евгения – сразу кладите трубку. Никогда не перечисляйте никаких денег. Даже на «мою» банковскую карту, - написал митрополит в своем Telegram-канале.

Владыка рассказал о нескольких случаях, когда людей все же удалось обмануть, и некоторые пострадавшие потеряли немалые деньги.

- При любых сомнениях звоните в приемную Екатеринбургской епархии, пишите на почту. Берегите себя и свои средства. А мошенники должны сидеть в тюрьме, - добавил митрополит.