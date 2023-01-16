Больше 11 миллионов выиграли общественники из Нижнего Тагила в конкурсе президентских грантов

Три общественные организации получили гранты на 11,2 миллиона рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Три общественных организаций из Нижнего Тагила получили президентские гранты. Их общая сумма составляет 11,2 миллиона рублей.

Победителями первого в 2023 году конкурса Фонда президентских грантов стали некоммерческие организации - «Ради жизни» и «Ближний круг», которые занимаются поддержкой семей и «ПРАВО +», защищающая права людей, в том числе заключенных.

- В конкурсную комиссию Фонда президентских грантов по развитию гражданского общества от администрации города были направлены рекомендательные письма, которые способствовали победе тагильчан, - рассказала начальник отдела по взаимодействию с некоммерческими организациями Елена Чуприна.

Полученные средства пойдут на поддержку семей участников СВО. Их поддержат психологически и социально. В городе создадут системы «быстрого реагирования» при кризисах и суицидальных мыслях у подростков. Средства направят и на профилактику психических расстройств м поддержку молодежи. Планируется внедрить эффективную модель поддержки заключенных, болеющих ВИЧ.