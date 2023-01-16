Из 165 катков Екатеринбурга «Юность» стал лучшим Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбуржцы выбрали лучший каток в городе. Им стала ледовая арена «Юность» на улице Куйбышева, 32А. Об этом стало известно после опроса, прошедшего в системе «Активный Екатеринбург».

Всего каток «Юность» набрал 40% голосов респондентов. На втором месте оказался каток «Северное сияние» в парке Маяковского. За него проголосовали 22% горожан. Площадка при Екатеринбург-Арене также вошла в тройку лидеров, собрав 11% голосов. Чуть менее популярным оказался лед в Преображенском парке – всего восемь процентов свердловчан посчитали его лучим.

- Также пять процентов набрали катки, располагающиеся во дворах уральской столицы, а площадки у ТРЦ «Радуга-Парк» и ТЦ «Veer Mall» – по два процента голосов, - рассказали в администрации Екатеринбурга.

Однако десять процентов горожан и вовсе оказались не заинтересованы в зимней забаве. Они заявили, что не умеют кататься на коньках.

Всего в Екатеринбурге в 2023 году открыли 165 катков. Их расписание можно узнать при помощи специальной карты, которую разработали в управлении физкультуры администрации города.