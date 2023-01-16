В Асбесте из-за обмеления местной реки запретили Крещенские купания

В период православного праздника будет организовано патрулирование водных объектов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Асбесте из-за обмеления местной реки Большой Рефт городские власти запретили Крещенские купания. В мэрии рассказали, что по этой причине будет невозможно размещение купели в традиционном месте.

- Были проведены замеры глубины на расстоянии 20, 30 и 50 метров от береговой линии. Более 50 метров нет смысла удалять купель, так как можно подвергнуть граждан переохлаждению. На расстоянии 20 метров глубина составила 0,8 метра, на 50 метрах - 1,5 метра соответственно, отметил директор МБУ АГО «Центр спасения» Александр Пустотин.

Также известно, что в период православного праздника будет организовано патрулирование водных объектов с целью выявления мест неорганизованного купания в «стихийных прорубях».

А священники напомнили, что купание в проруби ритуал для верующих не обязательный. Главное - это помолиться и набрать святой воды.