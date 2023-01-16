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НовостиОбщество16 января 2023 11:31

В Екатеринбурге 73-летняя женщина лишилась 2,8 миллиона, поверив телефонным мошенникам

Пенсионерка отдала злоумышленникам все свои накопления
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
По окончании всех операций, когда звонки прекратились, женщина поняла, что стала жертвой аферистов

По окончании всех операций, когда звонки прекратились, женщина поняла, что стала жертвой аферистов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 73-летняя женщина лишилась 2,8 миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам. Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что накануне ей позвонили неизвестные и рассказали ей, что кто-то пытается обналичить ее денежные средства с открытого на ее имя вклада.

- Затем потерпевшую перевели на якобы сотрудника Центрального банка, которая заверила горожанку, что в отношении неизвестных проводится расследование по их изобличению. Также лжеспециалист уточнила, что заявительнице необходимо выполнять дальнейшие инструкции, - отметили в УМВД России по Екатеринбургу.

Женщина согласилась, сняла со своих счетов все накопления и перевела на указанные злоумышленниками реквизиты.

- По окончании всех операций, когда звонки прекратились, женщина поняла, что стала жертвой аферистов. Она пояснила, что ранее слышала о подобных видах обмана, - добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».