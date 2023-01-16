В Екатеринбурге 73-летняя женщина лишилась 2,8 миллиона, поверив телефонным мошенникам

По окончании всех операций, когда звонки прекратились, женщина поняла, что стала жертвой аферистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 73-летняя женщина лишилась 2,8 миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам. Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что накануне ей позвонили неизвестные и рассказали ей, что кто-то пытается обналичить ее денежные средства с открытого на ее имя вклада.

- Затем потерпевшую перевели на якобы сотрудника Центрального банка, которая заверила горожанку, что в отношении неизвестных проводится расследование по их изобличению. Также лжеспециалист уточнила, что заявительнице необходимо выполнять дальнейшие инструкции, - отметили в УМВД России по Екатеринбургу.

Женщина согласилась, сняла со своих счетов все накопления и перевела на указанные злоумышленниками реквизиты.

- По окончании всех операций, когда звонки прекратились, женщина поняла, что стала жертвой аферистов. Она пояснила, что ранее слышала о подобных видах обмана, - добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».