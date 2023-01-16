Детская поликлиника Нижневартовска признана лучшей в России

Поликлиника в Югре стала лучшей в стране Фото: Иван МАКЕЕВ

Городская детская поликлиника Нижневартовска стала лучшей в России по итогам оценки качества медицинских услуг, которые оказывают государственные и муниципальные учреждения здравоохранения в крупных городах России. Исследование провел научно-исследовательский институт Санкт-Петербурга. Об этом информирует телеканал ugra-tv.ru.

В рамках исследования проводились опросы среди пациентов больниц и поликлиник, а также на улицах городов и в торговых центрах. Респонденты называли лучшее, по их мнению, медицинское учреждение, готовые варианты им не предлагались.

По итогам опроса детская поликлиника Нижневартовска победила в конкурсе «Лучшие учреждения здравоохранения РФ 2022», а главный врач этой больницы Татьяна Загинайко стала лучшим руководителем.