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НовостиНа здоровье16 января 2023 10:54

Детская поликлиника Нижневартовска признана лучшей в России

Здесь оказывают качественные медицинские услуги
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Поликлиника в Югре стала лучшей в стране

Поликлиника в Югре стала лучшей в стране

Фото: Иван МАКЕЕВ

Городская детская поликлиника Нижневартовска стала лучшей в России по итогам оценки качества медицинских услуг, которые оказывают государственные и муниципальные учреждения здравоохранения в крупных городах России. Исследование провел научно-исследовательский институт Санкт-Петербурга. Об этом информирует телеканал ugra-tv.ru.

В рамках исследования проводились опросы среди пациентов больниц и поликлиник, а также на улицах городов и в торговых центрах. Респонденты называли лучшее, по их мнению, медицинское учреждение, готовые варианты им не предлагались.

По итогам опроса детская поликлиника Нижневартовска победила в конкурсе «Лучшие учреждения здравоохранения РФ 2022», а главный врач этой больницы Татьяна Загинайко стала лучшим руководителем.