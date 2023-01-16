Жилье в Москве можно арендовать с дисконтом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В январе 2023 года в Москве подешевела аренда квартир эконом- и премиумкласса. Собственники часто предоставляют скидку от 5% до 10%. Об этом пишет издание NEWS.ru.

Спикеры издания отмечают, что в начале года в Москве снять однокомнатную квартиру в среднем стоило 45 тысяч рублей, двухкомнатную – 57 тысяч рублей, трехкомнатную – 89 тысяч рублей.

Арендодатели идут на уступки из-за высокой конкуренции за жильцов. Год назад на рынок выставляли 25 тысяч объектов в Москве, а теперь вдвое больше.

По мнению заместителя директора управления аренды квартир одной из столичных компаний Оксаны Поляковой, до конца этой зимы ситуация на столичном рынке аренды квартир не изменится. Сейчас нет факторов ни для роста, ни для снижения цен на аренду.