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НовостиНедвижимость16 января 2023 7:31

На ж/д станции в Каменске-Уральском установят закрытый павильон

Здесь пассажиры смогут укрыться от осадков
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
На железнодорожной станции появится закрытый павильон

На железнодорожной станции появится закрытый павильон

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На железнодорожной станции «Соцгород» в Каменске-Уральском поставят новый закрытый павильон, где пассажиры смогут укрыться от ветра, дождя и снега. Об этом пишет портал KU66.RU.

Замена открытого павильона на закрытый намечена на третий квартал 2023 года. Новая конструкция предусматривает специальную защиту людей от осадков.

Вопрос о замене объекта жителей Каменска-Уральского подняли из-за сильных морозов, которые пришли в Свердловскую область в январе 2023 года.

Также ранее горожане поинтересовались в мэрии, когда теплые павильоны для ожидания транспорта появятся на остановках в Каменске-Уральском. Пока четкого ответа на этот вопрос нет.