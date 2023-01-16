В Каменске-Уральском девушку обвиняют в краже денег у своей бабушки

Бабушка осталась без денег из-за внучки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В городе Каменск-Уральский 20-летнюю девушку обвиняют в краже 55 тысяч рублей у собственной бабушки. Средства внучка, по версии прокуратуры, похитила с помощью смартфона. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Девушка в нетрезвом состоянии пришла к бабушке и перевела себе с ее счета 25 тысяч рублей. Через неделю история повторилась, и женщина лишилась 30 тысяч рублей. Оба инцидента произошли в сентябре прошлого года в ночное время.

Теперь девушку обвиняют по части 3 статьи 158 УК РФ «Тайное хищение чужого имущества». Дело будет рассматривать Синарский районный суд Каменска-Уральского.