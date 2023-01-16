В Свердловской области ожидается погода, как в марте

Синоптики обещают свердловчанам температуру воздуха, как в марте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области после морозов и сильного ветра ожидается погода, как в марте. Об этом в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» рассказал эксперт в области метеорологии Алексей Пулин.

- В понедельник центр (точнее, один и центров) антициклона сместится в район Южного Урала, соответственно, зона ветров начнет отступать на север, - сообщил эксперт. - Ожидается, что в южной части Свердловской области ветер стихнет к вечеру 16 января. С этого времени под влиянием высотно-теплого антициклона в регионе установится практически мартовская погода.

По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в понедельник, 16 января в дневное время столбики термометров покажут от -5 до -10 градусов, местами пройдет небольшой снег. Также местами возможна метель и порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Во вторник, 17 января, будет преимущественно без осадков, ночью температура воздуха опуститься до -11,-16 градусов, днем поднимется до -4,-9 градусов. Местами также еще будет бушевать ветер - ожидаются порывы до 15 метров в секунду

В среду, 18 января, ночью прогнозируется -10,-15 градусов, днем -2,-7, на севере до -10 градусов, преимущественно без осадков. Ветер 4-9 метров в секунду.