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НовостиСпорт15 января 2023 17:05

Хоккейный клуб «Автомобилист» на выезде уступил минскому «Динамо»

Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Сейчас в активе «Автомобилиста» 66 набранные баллов в 50 проведенных матчах

Сейчас в активе «Автомобилиста» 66 набранные баллов в 50 проведенных матчах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб из Екатеринбурга «Автомобилист» на выезде уступил минскому «Динамо». Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2.

Хозяева площадки первыми открыли счет, уже на четвертой минуте Дмитрий Соколов реализовал численное большинство. «Шоферы» ответили на этот гол точным броском Сергея Широкова на 18 минуте первого периода.

Во втором периоде минчане вновь вырвались вперед усилиями Владимира Алистратова. На 54 минуте «Динамо» имело все шансы, чтобы победить в основное время, однако арбитр отменил гол Райана Спунера. За восемь секунд до финальной сирены Степан Хрипунов сравнял счет и перевел игру в дополнительное время.

На 63 минуте минчане вновь реализовали большинство и забрали победные очки. Сейчас в активе «Автомобилиста» 66 набранные баллов в 50 проведенных матчах.