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НовостиОбщество15 января 2023 11:08

В Новоуральке женщина потеряла больше 150 тысяч, пытаясь купить у мошенника партию икры

Пострадавшая нашла нужный ей товар на незнакомом сайте
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
После оплаты ей направили накладную на 51 килограмм икры

После оплаты ей направили накладную на 51 килограмм икры

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новоуральске 49-летняя преподавательница местной гимназии потеряла больше 150 тысяч рублей, поверив мошенникам. Женщина обратилась в полицию и рассказала, что декабре прошлого года она решила оптом заказать партию красной икры и даже нашла нужный товар на незнакомом сайте.

- Потерпевшая созвонилась с продавцом, который убедил женщину в необходимо перевести диалог в мессенджер, после чего ей направили прайс на товар и реквизиты банковского счета для внесения предоплаты. После оплаты ей направили накладную на 51 килограмм икры, - уточнили в ГУ МВД по Свердловской области.

Женщине даже сообщили день и адрес пункта выдачи заказа. Однако в назначенное время женщина обнаружила, что по указанным координатам никаких пунктов выдачи нет. После этого продавец на связь с пострадавшей не выходил.