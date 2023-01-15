В Новоуральке женщина потеряла больше 150 тысяч, пытаясь купить у мошенника партию икры

После оплаты ей направили накладную на 51 килограмм икры Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новоуральске 49-летняя преподавательница местной гимназии потеряла больше 150 тысяч рублей, поверив мошенникам. Женщина обратилась в полицию и рассказала, что декабре прошлого года она решила оптом заказать партию красной икры и даже нашла нужный товар на незнакомом сайте.

- Потерпевшая созвонилась с продавцом, который убедил женщину в необходимо перевести диалог в мессенджер, после чего ей направили прайс на товар и реквизиты банковского счета для внесения предоплаты. После оплаты ей направили накладную на 51 килограмм икры, - уточнили в ГУ МВД по Свердловской области.

Женщине даже сообщили день и адрес пункта выдачи заказа. Однако в назначенное время женщина обнаружила, что по указанным координатам никаких пунктов выдачи нет. После этого продавец на связь с пострадавшей не выходил.