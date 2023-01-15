В центре Екатеринбурга в гостинице скончался парень

Инцидент произошел в начале января Фото: Андрей АБРАМОВ

В одной из гостиниц на улице Малышева скончался молодой парень. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник. Точная причина смерти еще не установлена. Инцидент произошел в начале января.

- Все покажет вскрытие. Криминала точно нет. Следов насильственной смерти не было. Возможно, проблемы с сердцем, - пояснил источник «КП-Екатеринбург».

Представитель гостиницы также подтвердил случившееся.

- Это произошло на территории объекта управляющей компании, а не наших апартаментов. Но это не так важно. По нашей информации скончавшийся был наркоманом, - сообщил собеседник «КП-Екатеринбург».

Мы запросили комментарий в СУ СКР по Свердловской области.