Жительница Красноуфимска доверилась мошенникам, но ей помогли сотрудники банка

Горожанка потеряла 50 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске 59-летняя женщина доверилась мошенникам, но ей вовремя помогли сотрудники банка. Свердловчанка потеряла только 50 тысяч рублей, а могла гораздо больше. Она обратилась в полицию 13 января, сообщает МО МВД «Красноуфимский».

- В дневное время на сотовый телефон 59-летней пенсионерке позвонил неизвестный. Говорил мужчина, представился Андреем, сказал, что он сотрудник банка. Далее неизвестный сообщил, что на имя женщины поступила заявка на кредит в банке, - говорится в сообщении.

Женщина заявила, что не делала этого. Тогда аферист убедил ее, что кто-то из сотрудников банка является мошенником и его нужно вычислить. Горожанка продолжила разговор и сообщила все данные, которые у нее спрашивали.

Собеседник сообщил, что свердловчанке нужно посетить офис банка и оформить кредит на 350 тысяч рублей. Однако ей отказали в займе. Тогда мошенник сказал пойти в офис сотовой связи открыть там кредитную карту.

Женщина соблюдала инструкции, но оказалось, что указанный офис не работает. Неизвестный знал, что у потерпевшей есть кредитная карта на 55 тысяч рублей. Он сказал, чтобы она сняла с нее средства и перевела их по указанным номерам телефонов. Жительница Красноуфимска отправила по ним 50 тысяч рублей.

После этого мошенник отправил женщину в другой банк кредитом на 90 тысяч рублей. Там бдительные сотрудники объяснили свердловчанке, что она общается с аферистами, и посоветовали обратиться в полицию.