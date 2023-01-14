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НовостиПроисшествия14 января 2023 15:43

Жительница Красноуфимска доверилась мошенникам, но ей помогли сотрудники банка

Женщина могла бы потерять гораздо больше денег, если бы не они
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Горожанка потеряла 50 тысяч рублей

Горожанка потеряла 50 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске 59-летняя женщина доверилась мошенникам, но ей вовремя помогли сотрудники банка. Свердловчанка потеряла только 50 тысяч рублей, а могла гораздо больше. Она обратилась в полицию 13 января, сообщает МО МВД «Красноуфимский».

- В дневное время на сотовый телефон 59-летней пенсионерке позвонил неизвестный. Говорил мужчина, представился Андреем, сказал, что он сотрудник банка. Далее неизвестный сообщил, что на имя женщины поступила заявка на кредит в банке, - говорится в сообщении.

Женщина заявила, что не делала этого. Тогда аферист убедил ее, что кто-то из сотрудников банка является мошенником и его нужно вычислить. Горожанка продолжила разговор и сообщила все данные, которые у нее спрашивали.

Собеседник сообщил, что свердловчанке нужно посетить офис банка и оформить кредит на 350 тысяч рублей. Однако ей отказали в займе. Тогда мошенник сказал пойти в офис сотовой связи открыть там кредитную карту.

Женщина соблюдала инструкции, но оказалось, что указанный офис не работает. Неизвестный знал, что у потерпевшей есть кредитная карта на 55 тысяч рублей. Он сказал, чтобы она сняла с нее средства и перевела их по указанным номерам телефонов. Жительница Красноуфимска отправила по ним 50 тысяч рублей.

После этого мошенник отправил женщину в другой банк кредитом на 90 тысяч рублей. Там бдительные сотрудники объяснили свердловчанке, что она общается с аферистами, и посоветовали обратиться в полицию.