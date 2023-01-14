Екатеринбурженка подарила больше полутора миллионов рублей телефонным мошенникам

Женщина перевела лже-сотруднику банка больше полутора миллиона Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Екатеринбурженка подарила телефонным мошенникам 1,6 миллиона рублей. Фальшивый сотрудник банка позвонил 46-летней женщине и сказал, что на ее имя хотят оформить кредит. Об этом сообщило городское УМВД.

Мошенник убедил свердловчанку, что для спасения сбережений ей нужно перевести все деньги на «безопасный» страховой счет компании. Женщина доверилась аферисту.

- Затем женщину перевели на неизвестного мужчину, который представился сотрудником правоохранительных органов. Лжесиловик сообщил, что на собеседницу оформлен кредит, после чего потерпевшая поняла, что стала жертвой телефонных аферистов, и прервала звонок, - рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Сейчас полицейские разыскивают преступников, совершивших кражу. На них планируют завести уголовное дело за мошенничество.