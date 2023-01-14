В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

Спасатели советуют при шквалистом ветре держаться подальше от легких построек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области штормовое предупреждение о сильном ветре продлили до 15 января. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Спасатели предупреждают, что местами на Урале будет сильный ветер. Его порывы могут достигать 25-27 метров в секунду.

Первое предупреждение о сильном ветре в 2023 году МЧС выпустило 12 января. Тогда порывы достигали 17 метров в секунду. С той даты еще не были ни дня без ветра.

Спасатели советуют при шквалистом ветре держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, рек и озер.