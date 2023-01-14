Жители Екатеринбурга жалуются на грязную воду, пахнущую канализацией

На воду с неприятным запахом пожаловались жители многих районов Екатеринбурга Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Екатеринбурга пожаловались на грязную воду, которая пахнет канализацией. Недовольством поделились екатеринбуржцы разных районов - Южный автовокзал, Уралмаш, Юго-западный, Уктус и центра города.

- Живу в Юго-Западном, на Онуфриева. Последние полгода горячая вода ужасно пахнет... В прошлые годы такого не замечал. Сейчас если хожу в душ, а через час кто-то заходит в гости, то сразу спрашивают: «Фу, что так пахнет?», – поделился негодованием екатеринбуржец с порталом Е1.RU.

Свердловчане заметили, что такая вода только загрязняет ванну. Ей невозможно даже умыться и почистить зубы. Одна из недовольных горожанок уже написала жалобу своей управляющей компании. Однако никаких изменений не происходит.

Всего несколько десятков екатеринбуржцев заметили такие неполадки. По их мнению, особенно неприятно пахнет горячая вода. Чем она теплее, тем хуже запах.