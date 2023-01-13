В Нижнем Тагиле прокуратура добилась выплат для безработного

Прокуратура помогла тагильчанину в постановке на учет в качестве безработного Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле прокуратура помогла местному жителю добиться пособий по безработице. До этого свердловчанину отказывали в постановке на учет.

В сентябре прошлого года мужчина подал заявку на учет в качестве безработного на сайте «Госуслуг». Он обратился в ГКУ «Нижнетагильский центр занятости». Однако с июня того же года свердловчанин состоит в организации «Гаражный строительный кооператив «Кирпичный-1» как руководитель. Поэтому мужчине отказали в признании безработным.

- Между тем в ходе прокурорской проверки установлено, что гаражный строительный кооператив «Кирпичный-1» является некоммерческой организацией и приносящей доход деятельности не осуществляет, в силу чего заявитель не относится к категории занятых граждан, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Из этого следует, что отказ в постановке на учет был неправомерен. Прокуратура вынесла представление центру занятости об устранении нарушения. Тагильчанина официально признали безработным. Он будет получать выплаты.