В Полевском пропал девятилетний мальчик

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Полевском волонтеры поискового «Прорыв» разыскивают пропавшего девятилетнего Матвея Фомина. Мальчик не выходит на связь с 13 января.

- Приметы пропавшего: рост 154 сантиметра, плотное телосложение, светло-голубые глаза, блондин с короткой стрижкой. Нуждается в медицинской помощи, - сообщают добровольцы.

На момент исчезновения он был одет в куртку синего цвета с капюшоном: на нем мех светлого цвета, штаны черного цвета, шапку-ушанку с мехом голубого цвета, кроссовки зимние черного цвета со вставками серого цвета.

- Розыском пропавшего занимается Отдел МВД России по городу Полевской, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону 8 (343) 503-43-40, - отметили в городской полиции.

Также вы можете сообщить любую информацию координатору поиска по имени Игорь по номеру 89623165542.