Екатеринбургские дети чаще остальных звонили Деду Морозу

Почти тысяча екатеринбургских детей позвонили Деду Морозу Фото: Михаил ФРОЛОВ

На бесплатный круглосуточный номер горячий линии Деда Мороза поступило почти тысяча звонков от екатеринбургских детей. Проект реализован при поддержке «Почты России» и Резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.

Самыми желанными подарками для детей стали смартфоны, игрушки, собак и украшения для мамы. Активнее остальных желали пообщаться дети восьми и десяти лет. А самому юному абоненту всего один год.

- По телефону дети рассказывали цифровой Снегурочке не только о подарках, которые бы хотели получить, но и оставляли пожелания Деду Морозу на новый год. Главному новогоднему волшебнику желали здоровья и счастья, - отметили в пресс-службе «Росстелекома».

Вторыми по наибольшему количеству звонков стали дети из Перми. Они позвонили Деду Морозу 922 раза. Москвичи замыкают тройку лидеров по обращениям. Всего 744 ребенка пообщалось с новогодним волшебником по телефону. Больше 32 тысяч детей со всей России поучаствовали в акции.