Полиция Североуральска разыскивает женщину, которая уехала на заработки и пропала

От Ольги Мехдиевой нет никаких вестей с ноября прошлого года. Фото: ОМВД по Североуральску

Полиция Североуральска разыскивает 40-летнюю Ольгу Тахировну Мехдиеву, которая уехала на заработки, и пропала. От женщины нет никаких вестей с ноября прошлого года: она перестала выходить на связь со своими родственниками и сотрудниками службы опеки.

- Приметы пропавшей: лицо овальное, волосы темного цвета длинные, глаза темные. Особые приметы: родимое пятно на лбу, послеоперационный след в виде шрама на животе, - рассказали в ОМВД по Североуральску.

На момент своего исчезновения была одета в длинную куртку, шапку, брюки, полуботинки - черного цвета.

Если вы знаете, где может находиться Ольга Мехдиева, или вы видели ее, сообщите любую информацию по телефонам дежурной части ОМВД России по Североуральску: 8 (34380) 3-42-20; 3-11-02 или 02, набор с сотового телефона – 902. Единый номер службы спасения - 112.