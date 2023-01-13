В Белоярском районе после капитального ремонта открылась поликлиника

Фото: пресс-служба минздрава Свердловской области

В Белоярском районе, в котором проживают 40 тысяч человек, после капитального ремонта открылась поликлиника. Работы проводились в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

По данным регионального минздрава, в течение пяти месяцев там заменили сети водоснабжения, отопления и канализации, значительно обновили интерьеры здания. Также на ее территории появился киоск с льготными лекарствами.

- Конечно, для нас важна профилактика, поэтому в поликлинике мы внедряем потоковую систему диспансеризации. Это значит, что пациент проходит необходимые обследования, не блуждая по коридорам и кабинетам, - рассказала главный врач Белоярской ЦРБ Елена Жолобова.

Кстати, в прошлом году на модернизацию и обновление материально-технической базы медучреждений в регионе было выделено больше трех миллиардов рублей.