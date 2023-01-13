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НовостиОбщество13 января 2023 13:53

В Нижнем Тагиле рецидивиста осудили за нападение на офис микрозаймов в женском парике

Мужчина вынес из сейфа больше 101 тысячи рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Мужчина пристал к шее сотрудницы нож и потребовал открыть сейф

Мужчина пристал к шее сотрудницы нож и потребовал открыть сейф

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле рецидивиста осудили за нападение на офис микрозаймов. Все произошло в ноябре прошлого года, мужчина, находясь под домашним арестом, приехал в город, чтобы совершить преступление из-за тяжелого финансового положения.

- Злоумышленник, вооружившись ножом, надел на себя женский парик, медицинскую маску и розовый пуховик, прибыл в офис микрофинансовой организации, расположенной на территории Ленинского района, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчина пристал к шее сотрудницы нож и потребовал открыть сейф. Опасаясь за свою жизнь, женщина передала ему больше 101 тысячи рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия». По решению суда ему назначили четыре года колонии строгого режима.