В Нижнем Тагиле рецидивиста осудили за нападение на офис микрозаймов в женском парике

Мужчина пристал к шее сотрудницы нож и потребовал открыть сейф Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле рецидивиста осудили за нападение на офис микрозаймов. Все произошло в ноябре прошлого года, мужчина, находясь под домашним арестом, приехал в город, чтобы совершить преступление из-за тяжелого финансового положения.

- Злоумышленник, вооружившись ножом, надел на себя женский парик, медицинскую маску и розовый пуховик, прибыл в офис микрофинансовой организации, расположенной на территории Ленинского района, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчина пристал к шее сотрудницы нож и потребовал открыть сейф. Опасаясь за свою жизнь, женщина передала ему больше 101 тысячи рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия». По решению суда ему назначили четыре года колонии строгого режима.