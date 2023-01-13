За новогодние каникулы Свердловскую область посетили больше 300 тысяч туристов

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

За новогодние каникулы Свердловскую область посетили больше 300 тысяч человек. Примечательно, что это в полтора раза больше, чем показатели прошлого года: наибольшей популярностью пользовались горнолыжные комплексы и места культурно-познавательного отдыха.

- Загородные отели, базы отдыха, горнолыжные комплексы были заняты на 90-100%. Большая часть туристов – это организованные группы детей. В регион приезжают за сказочной зимой и настоящей уральской кухней, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Известно, что только 12 горнолыжных комплексов Свердловской области посетили почти 100 тысяч человек.

- Также участниками новогодней программы «Императорский маршрут» стали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской и Тюменской областей, а также туристы из Армении, - отметила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова.