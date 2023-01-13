В компании «Атомстройкомплекс» рассказали о ходе строительства новой школы в Академическом

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Школа состоит из двух блоков: трехэтажного блока начальной школы и пятиэтажного блока старшей школы. Сейчас строители возводят монолитный каркас – в частности, перекрытия первого и второго этажей. Общая площадь здания составит 25 тыс. кв. м. Проектом предусмотрено выполнение фасадов из силикатного кирпича в сочетании с мокрой штукатуркой, создание необычного архитектурного элемента – аркады с подсветкой, которая визуально объединит входные группы блоков начальной и старшей школы.

В школе предусмотрено 48 учебных классов, из них 24 – в блоке начальной школы. В блоке основной и старшей школы помимо обычных кабинетов предусмотрено пять классов с лаборантскими для изучения естественных наук, а также специализированные учебные кабинеты, оснащенные дополнительным оборудованием: лингафонный кабинет для изучения иностранных языков, мультимедийная аудитория, специальные кабинеты для занятий информатикой, мастерские и т.д. На первом этаже запроектированы многофункциональные пространства, предназначенные для проведения мероприятий и организации внеучебной деятельности. Это оснащенный современным световым и звуковым оборудованием актовый зал, информационный центр, универсальная фото-видео студия, рекреационные пространства. Многофункциональной, обеспечивающей широчайшие возможности для всестороннего развития учеников, будет и пришкольная территория: здесь появится теннисный корт, беговые дорожки, амфитеатр.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

«Атомстройкомплекс» является постоянным партнером власти в строительстве объектов социальной инфраструктуры. Компания ежегодно строит школы, детские сады, музеи, театры, больницы и наработала уникальные компетенции в этой сфере. «Атомстройкомплекс» построил новое здание школы № 80 на Уралмаше – его признали лучшим в России в 2021 году. Компания возвела современные школы в Невьянске и Каменске-Уральском, а сейчас реализует сложнейший проект образовательного учреждения нового типа – Губернаторского лицея в Солнечном микрорайоне. Кроме того, «Атомстройкомплекс» первым в Екатеринбурге выступил с инициативой по строительству и последующей эксплуатации школы в рамках государственно-частного партнерства – ею станет школа № 41 на ВИЗе, строительство стартовало осенью прошлого года.