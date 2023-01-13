Жительница Каменска-Уральского подарила мошенникам полмиллиона рублей

Женщина взяла два кредита и отдала их мошенникам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Каменска-Уральского лишилась собственных накоплений в размере 495 тысяч рублей после того, как на протяжении двух дней общалась с мошенником. Об этом пишет портал KU66.RU.

По информации издания, 9 и 10 января горожанке позвонил мужчина, который представился сотрудником Центробанка. Он сообщил, что ее банковские счета взломаны, и мошенники взяли на ее имя несколько кредитов.

После этого мужчина попросил женщину оставаться на связи, после чего посоветовал взять в банке кредит и перевести его на «безопасный счет», так как эта сумма позже погасит взятые мошенниками кредиты.

Затем с горожанкой связался «подполковник полиции», и потребовал выполнять все инструкции «сотрудника Центробанка». Женщина взяла кредит на сумму в 394 тысяч рублей, и перевела деньги на указанный счет.

Подполковник после этого потребовал взять еще один кредит на 150 тысяч рублей, которые горожанка также передала мошенникам. Только, когда жительница Каменска-Уральского пришла в банк в третий раз, другие посетители остановили ее и сказали, что она стала жертвой мошенников. После этого женщина обратилась в полицию.