Уральский поселок Рефтинский попал в список поселений с грязным воздухом

Воздух в Рефтинском по-прежнему грязный Фото: Лев ИСТОМИН

Поселок Рефтинский Свердловской области вошел в список населенных пунктов России, лидирующих по вредным выбросам в атмосферу. Уральский поселок занял пятую строчку. Такие данные указаны в ежегодном докладе Минприроды РФ. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Так, в 2021 году количество загрязняющих веществ от стационарных источников составило 5959 тысяч тонн. В атмосферу попали 223,4 тысячи тонн, из которых обезвредили 95%.

В Рефтинском проживают 15 тысяч человек. Здесь работает крупнейшая в России тепловая твердотопливная электростанция, а также самое крупное на Урале птицеводческое предприятие и завод по производству бетонных блоков.

Отметим, что первые четыре позиции в антирейтинге заняли Норильск, Череповец, Липецк и Новокузнецк. Нижний Тагил Свердловской области оказался на 12 месте.