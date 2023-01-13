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НовостиОбщество13 января 2023 8:12

Уральский поселок Рефтинский попал в список поселений с грязным воздухом

Доклад представлен в Минприроды РФ
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Воздух в Рефтинском по-прежнему грязный

Воздух в Рефтинском по-прежнему грязный

Фото: Лев ИСТОМИН

Поселок Рефтинский Свердловской области вошел в список населенных пунктов России, лидирующих по вредным выбросам в атмосферу. Уральский поселок занял пятую строчку. Такие данные указаны в ежегодном докладе Минприроды РФ. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Так, в 2021 году количество загрязняющих веществ от стационарных источников составило 5959 тысяч тонн. В атмосферу попали 223,4 тысячи тонн, из которых обезвредили 95%.

В Рефтинском проживают 15 тысяч человек. Здесь работает крупнейшая в России тепловая твердотопливная электростанция, а также самое крупное на Урале птицеводческое предприятие и завод по производству бетонных блоков.

Отметим, что первые четыре позиции в антирейтинге заняли Норильск, Череповец, Липецк и Новокузнецк. Нижний Тагил Свердловской области оказался на 12 месте.