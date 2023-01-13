В Свердловской области не планируют продлевать работу мобильных пунктов вакцинации

Мобильные пункты вакцинации работали в торговых центрах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В торговых центрах Екатеринбурга и Свердловской области не будут открывать прививочные кабинеты. Ранее, в таких мобильных пунктах вакцинации можно было поставить вакцину от COVID-19, гриппа, дифтерии, пневмококковой инфекции.

- Больше не планируем открывать прививочные кабинеты. Так как при высоком уровне заболеваемости чувствуется дефицит кадров в медицинских учреждениях. В поликлиниках в определенные часы можно пройти вакцинацию без очереди. Некоторые прививочные кабинеты работают в выходные. Вакцина имеется в большом количестве, - рассказал главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

Кроме того, специалисты свердловского Роспотребнадзора рекомендуют пройти вакцинацию от гриппа. В период с 9 января 2023 года на территории региона было выявлено свыше 37 тысяч заболевших ОРВИ и гриппом. Также в Роспотребнадзоре порекомендовали не забывать об общих мерах профилактики: носить медицинские маски, соблюдать дистанцию.