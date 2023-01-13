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НовостиОбщество13 января 2023 5:45

Свердловский Роспотребнадзор рассказал, при каких условиях школьников отправляют на дистанционное обучение

В период с 9 января 2023 года было зарегистрировано 37 тысяч случаев заражения ОРВИ и гриппа
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Родители должны контролировать здоровье своего ребенка

Родители должны контролировать здоровье своего ребенка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области было зарегистрировано свыше 37 тысяч случаев заражений ОРВИ и гриппа с 9 января 2023 года. В областном Роспотребнадзоре отмечают, что период дистанционного обучения в 2022 году снизил уровень заболеваемости.

Однако, для переведения учащихся школы на дистанционные формы обучения возможно при определенном условии.

- Это предусмотрено положением санитарных правил. В случае, когда в образовательном или дошкольном учреждении регистрируется 20% отсутствующих по причине ОРВИ и гриппа. Класс или группу, где регистрируется такой уровень заболеваемости, должны перевести на дистанционное обучение, - отмечает заместитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.

Также в Роспотребнадзоре порекомендовали пройти вакцинацию, чтобы предупредить распространение сезонных заболеваний. Специалисты напомнили, что родители не должны отправлять детей с симптомами ОРВИ в детские сады и школы. Им следует контролировать состояние здоровья своего ребенка самостоятельно.