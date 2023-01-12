Спустя восемь месяцев жителям пятиэтажки в Екатеринбурге вернули газ в квартиры

Сотрудники «Екатеринбурггаза» вместе с судебными приставами и представителями УК смогли проникнуть в жилище. Фото: АО «Екатеринбурггаз»

В Екатеринбурге жители пятиэтажки по адресу Чаадаева,4 восемь месяцев жили без газа. Ситуация произошла из-за соседа, который не захотел впускать газовиков в свою квартиру.

В мае прошлого года в квартире мужчины произошла утечка газа. Однако в свою квартиру он не пустил специалистов, чтобы решить проблему. Поэтому специалисты отключили стояк пятиэтажки от голубого топлива.

- При неоднократных повторных визитах газовиков - в том числе совместно с представителями управляющей компании - собственник жилого помещения доступ в квартиру предоставлять отказывался. Все это время соседи нарушителя оставались без газа, - рассказали в пресс-службе АО «Екатеринбурггаз».

Управляющая компания дома была вынуждена обратиться в Кировский районный суд Екатеринбурга. Было вынесено решение об обязательном предоставлении доступа к квартире мужчины.

Сотрудники «Екатеринбурггаза» вместе с судебными приставами и представителями УК смогли проникнуть в жилище и проверить газовое оборудование. На данный момент многоквартирный дом подключен к газу.