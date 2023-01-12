В Березовском открыли современную насосную станцию питьевой воды

В поселке Монетный заработала современная насосная станция. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Березовском в поселке Монетный свою работу начала новая современная насосная станция. С ее помощью можно добывать питьевую воду. Станцию построили в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».

- В ходе реконструкции заменено морально и технически устаревшее оборудование станции II подъема. Стоимость объекта 50 миллионов рублей, из них 32,6 миллиона – средства федерального бюджета, – рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Благодаря новой станции чистой питьевой водобой будут обеспечены больше двух тысяч жителей поселка. Была установлена новая дизель-генераторная подстанция с безопасная система обеззараживания воды и смонтированы новые накопительные резервуары. Это поможет сделать воду действительно качественной.

Обновленный объект передали муниципальному предприятию «Водоканал». В будущем реконструкция системы водоснабжения планируется в поселке Буланаш.