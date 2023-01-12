В Среднеуральске рецидивист украл у женщины рюкзак с едой и личными вещами

Рецидивисту грозит тюремный срок до четырех лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Среднеуральске рецидивист украл у женщины рюкзак, в котором находились ее личные вещи и купленная еда. Преступление произошло 4 января на улице Энергетиков. Как сообщают МО МВД «Верхнепышминский», преступник не применял насилия к жертве.

Найти рецидивиста по горячим следам смогли сотрудники местного ГИБДД. Они патрулировали ближайшие улицы и нашли подходящего под описание мужчину. Его задержали и доставили в участок.

- В ходе допроса подозреваемый пояснил, что очень нуждался в деньгах, тем вечером он шел по улице Энергетиков и увидел идущую женщину с рюкзаком, тогда у него и возник преступный умысел завладеть ее имуществом. Обходя ее, он сорвал с нее рюкзак и быстро убежал, - рассказали в МВД.

Задержанный оказался 39-летний мужчина, ни раз судимый за похожие преступления. На этот раз он похитил телефон, кошелек, банковский карты и продукты. Сумма украденного составила больше 15 тысяч рублей. По его словам, из награбленного он забрал себе крупу и лук, остальное имущество выкинул.

На мужчину завели уголовное дело за грабеж. Ему грозит тюремный срок до четырех лет или исправительные работы.