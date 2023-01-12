Футбольный клуб «Урал» проведет шесть товарищеских матчей во время сборов в ОАЭ

Первые официальные матчи в новом году «Урал» проведет в конце февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Футбольный клуб «Урал» проведет шесть товарищеских матчей во время плановых сборов в Объединенных Арабских Эмиратах. Так, «шмелям» предстоит дважды сыграть с питерским «Зенитом» и московским «Локомотивом».

- Также соперниками «оранжево-черных» станут болгарские клубы «Пловдив» и «Левски», а также и армянский «Арарат», с ним также предстоит сыграть дважды, - рассказали в пресс-службе ФК «Урал».

Напомним, первые официальные матчи в новом году «Урал» проведет в конце февраля, 27 февраля будет продолжена борьба за кубок России, соперником станет «Ростов». А уже 18 марта «шмелям» предстоит домашний матч в рамках российской премьер-лиги, в Екатеринбург приедут футболисты из «Динамо».