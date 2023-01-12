Больше 50 миллиардов выделят Свердловской области на поддержку многодетных семей в 2023 году

В 2023 году на помощь многодетным семьям Свердловской области выделили на 7 миллиардов больше, чем в прошлом Фото: Алексей БУЛАТОВ

На поддержку многодетных семей в 2023 году в Свердловской области выделили 51 миллиард рублей. Это на 7 миллиардов больше, чем было в прошлом году. Об этом объявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- По сравнению с 2018 годом количество многодетных семей выросло более чем на 20 процентов. В таких семьях воспитываются более 220 тысяч детей, – отметил Евгений Куйвашев.

С января текущего года некоторые пособия проиндексированы на 5,5%. Такие изменения коснулись ежемесячного пособия на ребенка, социального пособия малоимущим семьям и ежемесячного пособия одному из родителей, воспитывающему ребенка-инвалида.

Напомним, что в 2023 году при рождении третьего и последующих детей выплачивается больше 160 тысяч рублей, а при рождении одновременно трех и более детей – больше 241 тысяч рублей. Это на 8,3 и 12, 5 тысяч больше, чем в прошлом году.