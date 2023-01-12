В Нижнем Тагиле врачи спасли пациента с разрывом аневризмы брюшной аорты

Операцию проводили местные хирурги Демидовской больницы совместно со специалистом из ГКБ № 40 Екатеринбурга. Фото: минздрав по Свердловской области

В Нижнем Тагиле врачи спасли пациента, у которого диагностировали разрыв аневризмы брюшной аорты. Операцию проводили местные хирурги Демидовской больницы совместно со специалистом из ГКБ № 40 Екатеринбурга.

- В приемный покой Демидовской больницы 81-летний пациент поступил в тяжелом состоянии, с жалобами на интенсивные боли в области живота. Медики диагностировали разрыв и жизнеугрожающее состояние, - рассказали в пресс-службе минздрава по Свердловской области.

Две хирургические бригады на протяжении четырех часов восстанавливали кровоток по аорте с помощью синтетического нейлонового протеза. На седьмые сутки мужчина был выписан домой под амбулаторное наблюдение.

- Бесконечно благодарен всем, кто принял участие в моем выздоровлении. Всю эту ситуацию я воспринимаю как чудо. Спасибо большое и хирургам, и медсестрам - поделился эмоциями спасенный уралец.