Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 января 2023 14:11

В Нижнем Тагиле врачи спасли пациента с разрывом аневризмы брюшной аорты

Две хирургические бригады на протяжении четырех часов восстанавливали кровоток
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Операцию проводили местные хирурги Демидовской больницы совместно со специалистом из ГКБ № 40 Екатеринбурга. Фото: минздрав по Свердловской области

Операцию проводили местные хирурги Демидовской больницы совместно со специалистом из ГКБ № 40 Екатеринбурга. Фото: минздрав по Свердловской области

В Нижнем Тагиле врачи спасли пациента, у которого диагностировали разрыв аневризмы брюшной аорты. Операцию проводили местные хирурги Демидовской больницы совместно со специалистом из ГКБ № 40 Екатеринбурга.

- В приемный покой Демидовской больницы 81-летний пациент поступил в тяжелом состоянии, с жалобами на интенсивные боли в области живота. Медики диагностировали разрыв и жизнеугрожающее состояние, - рассказали в пресс-службе минздрава по Свердловской области.

Две хирургические бригады на протяжении четырех часов восстанавливали кровоток по аорте с помощью синтетического нейлонового протеза. На седьмые сутки мужчина был выписан домой под амбулаторное наблюдение.

- Бесконечно благодарен всем, кто принял участие в моем выздоровлении. Всю эту ситуацию я воспринимаю как чудо. Спасибо большое и хирургам, и медсестрам - поделился эмоциями спасенный уралец.