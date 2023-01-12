Перевозки контейнеров на СвЖД во внутреннем сообщении выросли на 11% в 2022 году

Фото из архива РЖД

В том числе груженых контейнеров отправлено 109,1 тыс. ДФЭ (+3,7%).

Во всех видах сообщения перевезено 426,4 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ. Количество груженых контейнеров составило 295,5 тыс. ДФЭ (перевезено 5,4 млн тонн грузов).

Положительную динамику показали:

нефть и нефтепродукты – 33,1 тыс. ДФЭ (+9,9% к 2021 года);

черные металлы – 17,1 тыс. (на уровне 2021 года);

метизы – 7 тыс. (+26,4%);

строительные грузы – 5,8 тыс. (+12,1%);

зерно – 1,6 тыс. (рост в 2,6 раза);

торф и торфяная продукция – 624 (рост в 2 раза);

химические и минеральные удобрения – 485 (рост в 3,2 раза);

промышленное сырье и формовочные материалы – 479 (рост в 1,3 раза).

В январе-декабре также были организованы отправки грузов, которые ранее в контейнерах не перевозились, среди них: кокс (10 ДФЭ, 128 тонн), лом черных металлов (4 ДФЭ, 109 тонн), каменный уголь (4 ДФЭ, 51 тонна), гранулированные шлаки (1 ДФЭ, 10 тонн).

В целом по сети ОАО «РЖД» в 2022 году перевозки контейнеров обновили рекорд и достигли 6 млн 521,1 тыс. ДФЭ (+0,3% к 2021 году). Во внутреннем сообщении в январе-декабре отправлено 2 млн 545,5 тыс. ДФЭ (+3,1%).

ДФЭ (TEU) – условная единица измерения вместимости, эквивалентная полезному объему стандартного 20-футового контейнера.