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НовостиОбщество12 января 2023 11:50

В Екатеринбурге на праздник Крещения Господня планируют открыть девять купелей

Окончательный список локаций будет опубликован на сайте администрации
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Окончательный список локаций будет опубликован на сайте администрации

Окончательный список локаций будет опубликован на сайте администрации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на праздник Крещения Господня, который состоится 19 января, планируют открыть девять купелей. В настоящее время приняты три заявки от организаторов, остальные шесть находятся на этапе подготовки.

Окончательный список локаций, которые будут соответствовать всем требованиям, будет опубликован чуть позже на сайте администрации.

- Заявку на согласование открытия купели, а также документы для проведения массовых мероприятий необходимо предоставить в Администрацию, Центральный отдел Управления Роспотребнадзора, УМВД по Екатеринбургу и ГУ МЧС по Свердловской области, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также специалисты Роспотребнадзора напомнили организаторам массовых погружений, что необходимо предоставить результаты, подтверждающие удовлетворительное качество воды. В противном случае в открытии купели будет отказано.