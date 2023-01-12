В Екатеринбурге на праздник Крещения Господня планируют открыть девять купелей

Окончательный список локаций будет опубликован на сайте администрации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на праздник Крещения Господня, который состоится 19 января, планируют открыть девять купелей. В настоящее время приняты три заявки от организаторов, остальные шесть находятся на этапе подготовки.

Окончательный список локаций, которые будут соответствовать всем требованиям, будет опубликован чуть позже на сайте администрации.

- Заявку на согласование открытия купели, а также документы для проведения массовых мероприятий необходимо предоставить в Администрацию, Центральный отдел Управления Роспотребнадзора, УМВД по Екатеринбургу и ГУ МЧС по Свердловской области, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также специалисты Роспотребнадзора напомнили организаторам массовых погружений, что необходимо предоставить результаты, подтверждающие удовлетворительное качество воды. В противном случае в открытии купели будет отказано.