Мотоциклист получил серьезные травмы и скончался на месте ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ищут очевидцев ДТП, в котором погиб мотоциклист. Авария произошла еще 5 сентября в Октябрьском районе Екатеринбурга в вечернее время.

- Водитель Volkswagen Polo, двигаясь по проезжей части ул. Сибирский тракт, со стороны Екатеринбурга в сторону пос. Прохладный Белоярского района, при повороте налево на автомобильную дорогу - подъезд к пос. Растущий от Старого Тюменского тракта, не предоставил преимущество мотоциклу Honda CBR 600, который двигался во встречном направлении и допустил столкновение, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Мотоциклист получил серьезные травмы и скончался на месте ДТП.

Сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области просят откликнуться возможных очевидцев смертельного ДТП. Сообщить информацию об аварии можно следователю по телефонам: 8-343-354-59-17, 8-922-166-59-43.